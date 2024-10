V Žarnovici začali s revitalizáciou parku pri zdravotníckom centre

Žarnovica 11. októbra (TASR) - Začiatkom októbra začali v Žarnovici s prácami na revitalizácii parku pri Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Ich cieľom je zazelenať a oživiť túto lokalitu, ktorá sa tak môže stať miestom stretávania a oddychu nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov zdravotníckeho zariadenia. Ako pre TASR priblížil projektový manažér mesta Pavel Hudec, revitalizáciu parku mesto realizuje vďaka dotácii z Ministerstva financií SR vo výške 12.750 eur.



Podľa jeho slov by dotácia mala pokryť väčšinu z celkových výdavkov, ktoré predpokladajú vo výške približne 16.000 eur. "Zámerom je komplexne zmeniť tvár vybraného priestoru novou výsadbou - viac ako 1500 kusmi rastlín a drevín. Týmto chceme vytvoriť možnosť zotrvať v príjemnom prostredí s rôznorodou výsadbou i takmer celoročne kvitnúcou zeleňou," skonštatoval Hudec.



Navrhovaná výsadba zelene podľa jeho slov cielene zlepší kvalitu života obyvateľov blízkych bytových domov, spestrí a skrášli lokalitu a v neposlednom rade čiastočne zníži prašnosť a negatívny vplyv prechádzajúcich vozidiel. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.