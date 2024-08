V žarnovickom plochodrážnom ovále bude 60. ročník Zlatej prilby SNP

Žarnovica 25. augusta (TASR) - Žarnovický plochodrážny ovál bude v nedeľu dejiskom 60. ročníka plochodrážneho podujatia Zlatá prilba SNP. Svoje sily si v tomto najstaršom plochodrážnom aj motocyklovom podujatí na Slovensku zmerajú pretekári z Austrálie, Bulharska, Česka, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Talianska, Ukrajiny a Slovenska.



Ako pre TASR priblížil historik Plochej dráhy v Žarnovici Jozef Treščák, počiatky podujatia siahajú do 50. rokov minulého storočia. Do Žarnovice prišiel v tom období zubár František Majbo pochádzajúci z Pardubíc, kde sa údajne zapájal do organizácie Zlatej prilby. Ten inicioval, aby vo vznikajúcom športovom areáli s futbalovým ihriskom vybudovali aj plochú dráhu.



"Keď bola plochá dráha hotová, tak navrhol, aby sa tu súťažilo o podobnú trofej. Tu to ale boli zo začiatku Strieborné prilby SNP. Podarilo sa zorganizovať päť ročníkov a dve medzinárodné ploché dráhy. Žiaľ, pri tej druhej v roku 1958 vypukla nešťastná týfusová epidémia a hrozilo, že tak, ako sa to všetko začalo rozbiehať, že to tak aj pomaly zanikne," uviedol Treščák.



V žarnovickej tradícii pokračovala Banská Bystrica, kde v roku 1959 vybudovali plochú dráhu a usporiadali prvý ročník už putovnej Zlatej prilby SNP. "Tam sa teda uskutočnili prvé dva ročníky, potom nastala prestávka a podujatie sa vrátilo do Žarnovice, ktorá iniciovala aj vznik tejto Zlatej prilby SNP, ktorá sa teda prvýkrát konala pred 65 rokmi a tohto roku bude mať na programe jubilejný 60. ročník," dodal Treščák.



Ikonická trofej víťaza, zlatá prilba, je putovná a svojim tvarom pripomína prilbu patriacu do výzbroje účastníkov Slovenského národného povstania. "Všetky prilby okrem poslednej, ktorá sa používa v súčasnosti, boli vyrobené v Dolných Hámroch," ozrejmil Treščák s tým, že aktuálne sa súťaží už o štvrtú trofej v poradí. Počas celej histórie pretekov si ju natrvalo vybojovali len traja pretekári Jiří Štancl, Antonín Kasper ml. a domáci Martin Vaculík.



Preteky ako také si svoju terajšiu podobu hľadali podľa Treščáka dlhšiu dobu. "Od roku 1988 sa používa úplne nový výnimočný systém pretekov, ktorý od nás odkukali viacerí iní organizátori alebo sa ním aspoň inšpirovali," podotkol. V pretekoch štartuje 20 pretekárov, ktorí absolvujú 16 kvalifikačných jázd v päticiach. Do záverečnej časti pretekov postúpi len lepšia polovica. "Sú to semifinálové jazdy, potom je tam ešte jazda opravná a nakoniec jazda finálová," dodal Treščák.