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V zastupiteľstve Košického kraja pribudnú poslanci

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V porovnaní so súčasným stavom pribudnú celkovo dva poslanecké mandáty, a to po jednom vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie.

Autor TASR
Košice 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré vzíde z októbrových krajských volieb, bude mať 59 poslancov. V porovnaní so súčasným stavom pribudnú celkovo dva poslanecké mandáty, a to po jednom vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie. Rozhodli o tom krajskí poslanci na pondelkovom mimoriadnom rokovaní.

Počet volebných obvodov zostane aj v nasledujúcom volebnom období nezmenený, teda 11. Oproti predchádzajúcim voľbám, keď volebné obvody kopírovali hranice okresov, sa však upravia hranice niektorých obvodov. Poslanci rokovali o viacerých návrhoch, napokon schválili návrh poslanca Igora Petrika.

Schválený návrh počíta s presunom obcí Medzev, Vyšný Medzev a Štós z volebného obvodu Košice-okolie do obvodu Gelnica. Z volebného obvodu Michalovce sa obce Hnojné, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom a Závadka presunú do volebného obvodu Sobrance. Zmení sa aj počet poslancov v dotknutých obvodoch. Vo volebnom obvode Gelnica sa počet mandátov zvýši na tri, vo volebnom obvode Košice-okolie na desať.

Zmena hraníc volebných obvodov vychádza z odporúčaní verejného ochrancu práv. Na jeden poslanecký mandát musia zo zákona prislúchať hlasy od stanoveného počtu občanov z daného obvodu. Vzhľadom na demografický vývoj si situácia v Košickom kraji vyžadovala úpravu hraníc niektorých volebných obvodov. Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Mimoriadne rokovanie nadviazalo na zasadnutie z 29. júna, keď poslanci v tomto bode nenašli väčšinovú zhodu. Zákonná lehota na určenie volebných obvodov je 21. júl.

Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Zastupiteľstva KSK. Mesačná odmena poslanca KSK s výnimkou podpredsedov bude stanovená vo výške 0,97-násobku minimálnej mesačnej mzdy. Návrh mal podľa predkladateľa zabrániť navýšeniu celkového balíka odmien napriek zvýšenému počtu poslancov. Podľa kraja tak rozpočet na poslanecké odmeny zostane rovnaký.
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