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V zastupiteľstve Košického kraja pribudnú poslanci
V porovnaní so súčasným stavom pribudnú celkovo dva poslanecké mandáty, a to po jednom vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie.
Autor TASR
Košice 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré vzíde z októbrových krajských volieb, bude mať 59 poslancov. V porovnaní so súčasným stavom pribudnú celkovo dva poslanecké mandáty, a to po jednom vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie. Rozhodli o tom krajskí poslanci na pondelkovom mimoriadnom rokovaní.
Počet volebných obvodov zostane aj v nasledujúcom volebnom období nezmenený, teda 11. Oproti predchádzajúcim voľbám, keď volebné obvody kopírovali hranice okresov, sa však upravia hranice niektorých obvodov. Poslanci rokovali o viacerých návrhoch, napokon schválili návrh poslanca Igora Petrika.
Schválený návrh počíta s presunom obcí Medzev, Vyšný Medzev a Štós z volebného obvodu Košice-okolie do obvodu Gelnica. Z volebného obvodu Michalovce sa obce Hnojné, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom a Závadka presunú do volebného obvodu Sobrance. Zmení sa aj počet poslancov v dotknutých obvodoch. Vo volebnom obvode Gelnica sa počet mandátov zvýši na tri, vo volebnom obvode Košice-okolie na desať.
„Zmena hraníc volebných obvodov vychádza z odporúčaní verejného ochrancu práv. Na jeden poslanecký mandát musia zo zákona prislúchať hlasy od stanoveného počtu občanov z daného obvodu. Vzhľadom na demografický vývoj si situácia v Košickom kraji vyžadovala úpravu hraníc niektorých volebných obvodov. Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Mimoriadne rokovanie nadviazalo na zasadnutie z 29. júna, keď poslanci v tomto bode nenašli väčšinovú zhodu. Zákonná lehota na určenie volebných obvodov je 21. júl.
Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Zastupiteľstva KSK. Mesačná odmena poslanca KSK s výnimkou podpredsedov bude stanovená vo výške 0,97-násobku minimálnej mesačnej mzdy. Návrh mal podľa predkladateľa zabrániť navýšeniu celkového balíka odmien napriek zvýšenému počtu poslancov. Podľa kraja tak rozpočet na poslanecké odmeny zostane rovnaký.
Počet volebných obvodov zostane aj v nasledujúcom volebnom období nezmenený, teda 11. Oproti predchádzajúcim voľbám, keď volebné obvody kopírovali hranice okresov, sa však upravia hranice niektorých obvodov. Poslanci rokovali o viacerých návrhoch, napokon schválili návrh poslanca Igora Petrika.
Schválený návrh počíta s presunom obcí Medzev, Vyšný Medzev a Štós z volebného obvodu Košice-okolie do obvodu Gelnica. Z volebného obvodu Michalovce sa obce Hnojné, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom a Závadka presunú do volebného obvodu Sobrance. Zmení sa aj počet poslancov v dotknutých obvodoch. Vo volebnom obvode Gelnica sa počet mandátov zvýši na tri, vo volebnom obvode Košice-okolie na desať.
„Zmena hraníc volebných obvodov vychádza z odporúčaní verejného ochrancu práv. Na jeden poslanecký mandát musia zo zákona prislúchať hlasy od stanoveného počtu občanov z daného obvodu. Vzhľadom na demografický vývoj si situácia v Košickom kraji vyžadovala úpravu hraníc niektorých volebných obvodov. Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Mimoriadne rokovanie nadviazalo na zasadnutie z 29. júna, keď poslanci v tomto bode nenašli väčšinovú zhodu. Zákonná lehota na určenie volebných obvodov je 21. júl.
Krajskí poslanci zároveň odsúhlasili aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Zastupiteľstva KSK. Mesačná odmena poslanca KSK s výnimkou podpredsedov bude stanovená vo výške 0,97-násobku minimálnej mesačnej mzdy. Návrh mal podľa predkladateľa zabrániť navýšeniu celkového balíka odmien napriek zvýšenému počtu poslancov. Podľa kraja tak rozpočet na poslanecké odmeny zostane rovnaký.