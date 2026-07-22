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V zastupiteľstve Malaciek bude o jedného poslanca viac
V Malackách sa okrem zvýšenia počtu poslancov mestského zastupiteľstva prerozdelili obyvatelia s trvalým pobytom mesto Malacky (čiže bez konkrétnej adresy trvalého pobytu).
Autor TASR
Malacky 22. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Malackách sa rozšíri na 19 členov. V októbrových komunálnych voľbách si tak obyvatelia budú voliť o jedného poslanca viac ako doteraz. „Dôvodom je nárast obyvateľov v jednom zo šiestich volebných obvodov,“ vysvetľuje mesto zmenu, ktorú na júlovom zasadnutí schválili poslanci Malaciek.
„Voliči v Malackách doteraz volili po troch poslancov v šiestich obvodoch, no už v októbrových spojených samosprávnych voľbách budú v rámci 6. obvodu voliť štyroch poslancov,“ spresnilo mesto. Práve 6. volebný obvod, ktoré tvoria časti Padzelek a Rádek, sa dynamicky rozvíja a aktuálne má najvyšší počet obyvateľov. „Na stole sme mali dva návrhy: presun celých ulíc alebo navýšenie počtu poslancov. Pristúpili sme k alternatíve číslo dva,“ uviedol primátor Malaciek Juraj Říha. Pripustil, že nové vedenie mesta, ktoré vzíde z októbrových volieb, môže do budúcnosti rozhodnúť o inom riešení.
Upozornil zároveň, že poslanci pri schválení zmeny reagovali na odporúčanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý na základe celoslovenského prieskumu spôsobu určovania volebných obvodov a počtu poslancov zastupiteľstiev skonštatoval, že v dôsledku veľkého rozdielu počtu obyvateľov v obvodoch prichádza v mnohých samosprávach k porušeniu garancie rovnosti volebného práva.
V Malackách sa okrem zvýšenia počtu poslancov mestského zastupiteľstva prerozdelili obyvatelia s trvalým pobytom mesto Malacky (čiže bez konkrétnej adresy trvalého pobytu). Mesto ich eviduje 972 a doteraz patrili do volebného obvodu číslo 4. Po schválenej zmene sa prerozdelia do obvodov 1 až 3.
„Voliči v Malackách doteraz volili po troch poslancov v šiestich obvodoch, no už v októbrových spojených samosprávnych voľbách budú v rámci 6. obvodu voliť štyroch poslancov,“ spresnilo mesto. Práve 6. volebný obvod, ktoré tvoria časti Padzelek a Rádek, sa dynamicky rozvíja a aktuálne má najvyšší počet obyvateľov. „Na stole sme mali dva návrhy: presun celých ulíc alebo navýšenie počtu poslancov. Pristúpili sme k alternatíve číslo dva,“ uviedol primátor Malaciek Juraj Říha. Pripustil, že nové vedenie mesta, ktoré vzíde z októbrových volieb, môže do budúcnosti rozhodnúť o inom riešení.
Upozornil zároveň, že poslanci pri schválení zmeny reagovali na odporúčanie verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý na základe celoslovenského prieskumu spôsobu určovania volebných obvodov a počtu poslancov zastupiteľstiev skonštatoval, že v dôsledku veľkého rozdielu počtu obyvateľov v obvodoch prichádza v mnohých samosprávach k porušeniu garancie rovnosti volebného práva.
V Malackách sa okrem zvýšenia počtu poslancov mestského zastupiteľstva prerozdelili obyvatelia s trvalým pobytom mesto Malacky (čiže bez konkrétnej adresy trvalého pobytu). Mesto ich eviduje 972 a doteraz patrili do volebného obvodu číslo 4. Po schválenej zmene sa prerozdelia do obvodov 1 až 3.