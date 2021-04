Prišiel vrátiť auto: Zlodej sa schoval v dome ženy, ktorú okradol

Zavar 6. apríla (TASR) – Príslušníci kriminálnej polície zasahovali v obci Zavar pri Trnave voči 31-ročnému mužovi, ktorý je obvinený z trestných činov neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a porušovania domovej slobody, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Muž si v posledný marcový deň bez dovolenia majiteľky vzal jej osobné auto Chevrolet Aveo. Po niekoľkohodinovom vození sa ho rozhodol vrátiť. Krátko pred polnocou sa priviezol späť na ulicu pred dom, odkiaľ vozidlo zobral. "Tam ho už čakali príslušníci kriminálnej polície, pred ktorými sa snažil ukryť na pozemku rodinného domu. Krátko na to pri prehľadávaní začuli volanie o pomoc majiteľky domu z okna. Jeden z kriminalistov jej pomohol vyliezť von a zároveň hliadke oznámil, že v dome sa schováva nimi hľadaný muž, pričom môže byť ozbrojený a nebezpečný," opísala hovorkyňa. Na výzvy polície muž nereagoval a z domu odmietal vyjsť. Hrozilo, že príde k zraneniu osôb alebo škode na majetku.



"Policajti preto so súhlasom syna majiteľky vyrazili zadné dvere domu. V kuchyni našli muža sedieť za stolom a vyzvali ho, aby sa vzdal. Po zvážení svojich šancí to nakoniec aj urobil. Spútaného muža si prevzali kriminalisti, na rozhodnutie súdu si počká vo väzbe," dodala Antalová. Šokovaná 57-ročná žena potrebovala poskytnutie zdravotníckej pomoci.