V závere uplynulého týždňa pricestovalo do Košíc asi 4200 utečencov

Košice 21. marca (TASR) - Záver uplynulého týždňa bol v porovnaní s predchádzajúcim omnoho pokojnejší, keď do Košíc pricestovalo približne 4200 utečencov. Počet návštevníkov humanitárneho centra v priestoroch kúpaliska Červená hviezda tak klesol takmer o polovicu. TASR o tom za magistrát informovala Jana Poľová s tým, že v košických školách je momentálne 176 detí z Ukrajiny.



Podľa nej stále platí, že väčšina prichádzajúcich utečencov cez Košice iba tranzituje a pred ďalšou cestou sa v meste zdržiava len niekoľko hodín. „Krátkodobé ubytovanie v podobe jednorazového prespania pred ďalšou cestou využilo od piatka (18. 3.) do nedele (20. 3.) približne 1000 Ukrajincov,“ uviedla.



Na tieto účely im mesto poskytuje možnosti ubytovania v spolupráci so školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Centrum voľného času (CVČ) dokáže v súčasnosti poskytnúť utečencom 130 lôžok, ktoré sú každý deň naplno využité. Utečenci môžu prespať aj v telocvičniach v Základnej škole (ZŠ) Masarykova a ZŠ Požiarnická, kde je pre nich pripravených 40 takzvaných lehátok, respektíve 55 žineniek.



„Ďalšie desiatky lôžok im dokáže mesto poskytnúť vďaka spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, CVČ, Psycho-sociálnym centrom a cirkevnými organizáciami,“ dodala Poľová s tým, že mesto v spolupráci s obyvateľmi cez víkend zároveň sprostredkovalo možnosť získať dlhodobé ubytovanie 30 Ukrajincom. Čo sa týka cestujúcich utečencov z Ukrajiny s domácimi zvieratami, krátkodobé ubytovanie môžu využiť v priestoroch zariadenia Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach.



V súčasnosti navštevuje 20 košických ZŠ 151 ukrajinských žiakov. Dokopy 25 detí navštevuje 18 materských škôl v pôsobnosti mesta Košice.