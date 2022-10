V Závode i Vysokej pri Morave hlasovali i končiaci starostovia

Závod/Vysoká pri Morave 29.októbra (TASR) - Menej starostí, viac času pre rodinu, ale aj ďalšia práca v samospráve. To sú východiská do najbližšej budúcnosti pre dlhoročných starostov obcí Závod a Vysoká pri Morave, Petra Vrableca a Dušana Dvorana, ktorí sa rozhodli po troch, respektíve štyroch volebných obdobiach už nekandidovať. "V samosprávnom dianí však chceme byť naďalej aktívni," uviedli pre TASR zhodne obaja, potvrdzujúc svoje slová kandidatúrou do obecného a v Dvoranovom prípade i do krajského zastupiteľstva



Nápomocní chcú byť aj novému starostovi. "Samozrejme, rešpektujem, že bude mať svoje plány, verím však, že bude pokračovať v projektoch, ktoré sú rozbehnuté," povedal o svojom nástupcovi či nástupkyni Vrablec, ktorý bol na čele obce Závod od volieb v roku 2010. "Ja dúfam, že budem môcť naďalej pôsobiť v zastupiteľstvách a pracovať v prospech obce i kraja," uviedol Dvoran.



V prípade kandidátov na svojich nástupcov starosta Vysokej pri Morave upozornil, že traja zo štyroch nemajú žiadne skúsenosti so samosprávou. "Len v prípade jedného, ktorý má skúsenosti z obecného zastupiteľstva i jeho komisií, vidím kontinuitu, v prípade ostatných to bude úplne nový začiatok," poznamenal.



Končiaci starosta Závodu dobre pozná všetkých troch kandidátov, z ktorých vzíde jeho nástupca, deklaruje aj dobré vzťahy s každým z nich. "Mám, samozrejme, medzi nimi favorita, no o všetkom rozhodnú voliči," zdôrazňuje starosta, ktorého zároveň mrzí, že volebná účasť sa ukazovala počas dňa nižšia, ako sa očakávalo. Podobne sa v nižších ako predpokladaných číslach vyvíjala počas dňa volebná účasť aj vo Vysokej pri Morave.



Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) volili v sobotu v spojených samosprávnych voľbách v 89 mestách a obciach, hlasovali v rámci 580 volebných okrskov. Predsedu BSK si mohli vybrať z ôsmich kandidátov, 53 poslancov kraja vyberali takmer zo 400 uchádzačov. Na 89 primátorov a starostov bolo približne 260 kandidátov, o 959 miest v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách sa uchádzalo takmer 2500 kandidátov.