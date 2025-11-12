< sekcia Regióny
V Zážitkovom centre vedy v Bratislave odštartoval VeDETSKÝ deň
Je súčasťou Týždňa vedy a techniky.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - V Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici v Bratislave v stredu odštartoval pre školy a žiakov VeDETSKÝ deň. Je súčasťou Týždňa vedy a techniky (TVT), ktorý trvá do nedele (16. 11.). Pripravený je aj ďalší program. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Stanislava Luptáková.
Pre návštevníkov VeDETSKÉho dňa sú pripravené interaktívne aktivity a ekologická šou s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom s názvom Eco Energy Tour. Luptáková doplnila, že v rámci TVT ocenia aj víťazov fotografickej a výtvarnej súťaže.
Ako ďalej priblížila, počas víkendu Aurelium zase ponúkne experimentálnu chemickú šou pre malých i veľkých. Uviedla, že pre návštevníkov budú k dispozícii aj inteligentné dielne - SmartLaby, ktoré prinesú workshopy zamerané na programovanie či robotiku. Návštevníci si na nich podľa nej budú môcť vyskúšať pyrografiu, roboty mBot2 či pozrieť si v priamom prenose fungovanie 3D tlače.
Sériu exponátov, ktorými centrum vedy disponuje, doplnil labyrint s názvom Science is aMAZEing. „Labyrint poznania je interaktívna inštalácia, ktorá návštevníkov vedie cestou medzi hoaxmi a faktmi. Inštalácia hravou formou ukazuje, ako sa pri hľadaní odpovedí treba dať viesť faktmi a overeným poznaním,“ dodala Luptáková.
Najväčšie vedecko-popularizačné podujatie roka TVT sa začal v pondelok (10. 11.) a potrvá do nedele. Podujatie prináša prednášky a konferencie, workshopy, experimenty a diskusie s odborníkmi po celom Slovensku. Témou 22. ročníka je Život s umelou inteligenciou.
