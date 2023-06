V Zázrivej na salaši vlky v noci napadli ovce, desiatky mali usmrtiť

Bratislava 17. júna (TASR) - V hospodárskom dvore v obci Zázrivá v Žilinskom kraji počas noci z piatka (16. 6.) na sobotu vlky zaútočili na stádo oviec. Pre TASR to potvrdil zoológ Národného parku Malá Fatra Tomáš Flajs. Podľa medializovaných informácií zatiaľ našli takmer sto oviec mŕtvych. Presné číslo usmrtených či zranených oviec podľa Flajsa ešte známe nie je, pretože ich stále hľadajú.



"Škody boli spôsobené vlkom dravým na ovčom stáde. Vlky počas nočných hodín rozohnali celé ovčie stádo a hnali ho cez chotár," ozrejmil Flajs. Niekoľko desiatok oviec zo stáda sa podľa jeho slov stále nenašlo. "Nevie sa ešte úplne presné číslo, koľko ich je usmrtených, koľko ich je zranených a koľko ich je živých," priblížil.



Situácii by sa podľa neho dalo ľahko prechádzať, avšak v krajine chýbajú systémové preventívne opatrenia. "Toto je vec ktorá sa nemala stať, správe národného parku je to ľúto," doplnil.