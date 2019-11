V zbernom dvore v Rožňave by mohlo vzniknúť 5 nových pracovných miest

Rožňava 7. novembra (TASR) – Dovedna päť nových pracovných miest by mohlo vzniknúť v Rožňave v rámci zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v zbernom dvore. S týmto cieľom sa samospráva uchádza o dotáciu na jeho technologické vybavenie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zapojenie do výzvy schválili poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí.



V prípade úspechu chce Rožňava kúpiť dve zberové vozidlá, kolesový traktor s nakladačom, zdvíhaciu plošinu, zberné nádoby, váhu, štiepkovač a závesné kontajnery. „Schválením predmetného projektu by sa mesto dokázalo jednoduchšie vyrovnať s otázkou odpadovej politiky, čím by boli ušetrené nemalé finančné prostriedky vyplácané subdodávateľským spôsobom,“ uvádza samospráva v dôvodovej správe.



Mesto sa má podieľať na projekte spolufinancovaním vo výške piatich percent z celkových oprávnených nákladov, čo predstavuje asi 30.000 eur. Vytvorené pracovné miesta by podľa dôvodovej správy v období udržateľnosti projektu boli financované prostredníctvom národného programu zamestnanosti z Operačného programu Ľudské zdroje.