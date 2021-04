V zberných surovinách v Prievidzi našiel zamestnanec muníciu

Prievidza 24. apríla (TASR) - Neznámu muníciu našiel medzi kovovým odpadom v zberných surovinách v Prievidzi ich zamestnanec. Nález ohlásil telefonicky na polícii. Informovala o tom v sobotu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Do príchodu pyrotechnika zaisťovala miesto nálezu hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza. "Pyrotechnik za dodržania bezpečnostných podmienok zistil, že ide o protipancierovú svietiacu delostreleckú strelu povojnovej výroby," uviedli policajti.



Muníciu vyrobili v 11. mesiaci roku 1971 v niekdajších Adamovských strojírnách ČSSR. "Delostrelecká strela bola použitá, bez ostrého zapaľovača a trhaviny. Zaistená pancierová strela v danom stave nebola schopná výbuchu," priblížila polícia.



Na miesto nálezu sa dostavil i prievidzský policajný vyšetrovateľ spolu s kriminalistickým technikom. "Muníciu fotograficky zadokumentovali a miesto nálezu zaznačili do GPS pre potreby Bomb Data Centra. Za dodržania bezpečnostných opatrení pyrotechnik premiestnil delostreleckú muníciu do muničného trezoru v Dubnici nad Váhom, odkiaľ bude ďalej následne prevezená na pyrotechnické skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru v Bratislave," dodala polícia.