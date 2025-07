V zbierke pre Detské kardiocentrum sa vyzbieralo vyše 26.000 eur

Bratislava 16. júla (TASR) - V rámci verejnej zbierky Nadácie Detského kardiocentra (DKC) sa podarilo vyzbierať vyše 26.500 eur pre detských kardiologických pacientov. Tie poputujú do Detského kardiocentra, ktoré je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. TASR o tom informovala Jana Juríková z nadácie.



„Srdce je život! To je názov verejnej zbierky, ktorú Nadácia DKC organizovala prvýkrát po celom Slovensku. Vďaka láskavým ľuďom v uliciach a vďaka spoločnostiam, ktoré sa do zbierky zapojili, sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 26.506,97 eura. Výťažok bude použitý na skvalitnenie života detských kardiologických pacientov z Detského kardiocentra,“ uviedla Juríková.



Cieľom zbierky bolo upozorniť ľudí na závažnosť vrodených či získaných srdcových chýb u detí. Zároveň bolo snahou vyzbierať financie na to, aby sa pacienti mali lepšie a mohli viesť čo najplnohodnotnejší život. Pomohli im v tom školy či firmy v rámci celého Slovenska. Zbierka sa konala od 16. do 20. júna.