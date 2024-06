V zdevastovanej bytovke v Dubnici nad Váhom vzniknú nájomné byty

Dubnica nad Váhom 25. júna (TASR) - Dubnická radnica zrekonštruuje zdevastovanú bytovku na Okružnej ulici. Vznikne v nej 36 jednoizbových nájomných bytov. Informoval o tom primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.



Bytový dom zrekonštruujú pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celkové náklady budú viac ako milión eur. Vznikne 36 jednoizbových bytov pozostávajúcich z predsiene, kuchyne, izby a kúpeľne s WC. Rekonštrukcia by mala trvať jeden rok.



S prípravou projektu obnovy bytového domu začala podľa neho samospráva v roku 2019. Obyvatelia bytovky žili neprispôsobivým štýlom a svojím spôsobom života ohrozovali či obmedzovali susedov.



"Bol by som rád, aby sa táto bytovka stala akýmsi mementom toho, že nebudeme rešpektovať nedodržiavanie pravidiel ani protispoločenské správanie. Nebudeme rešpektovať ani to, že sa ostatní Dubničania majú skladať na záväzky druhých. Samotnej realizácii predchádzalo viacero súdnych sporov, znášal som aj vyhrážky smrťou. Neprispôsobiví obyvatelia boli z domu nakoniec deložovaní bez náhradného bývania. Tým, ktorí svoje záväzky plnili, ponúklo mesto nájomný byt," zdôraznil primátor.



V minulom roku odovzdali v Dubnici nad Váhom do užívania 24 nájomných bytov, ktoré vznikli v budove bývalej základnej umeleckej školy. Ďalších takmer 40 dvojizbových mestských nájomných bytov by v blízkej dobe malo vzniknúť na Bratislavskej ulici v bytovom dome 441.