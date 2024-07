V Ždiari odstraňujú následky búrky, mimoriadna situácia tam stále trvá

Ždiar 12. júla (TASR) - V obci Ždiar v okrese Poprad odstraňujú následky štvrtkovej (11. 7.) búrky. Ako pre TASR uviedol starosta obce Pavel Bekeš, aktuálne jedna skupina ľudí odstraňuje následky v obci, druhá bude robiť záchranné práce v Monkovej doline, kde došlo k tragickej udalosti.



Po dohode so správcom toku a územia bude podľa neho známy ďalší postup prác. "Je tam všetko zničené," povedal starosta na margo udalosti v Monkovej doline.



"V obci boli zaplavené všetky prístupové cesty, upchaté priepusty, rigoly, voda išla tam, kde nemala ísť. Čistíme priepusty, cesty, vyťahujeme vodu z pivníc, upravujeme prístupové cesty a obecné cesty. Sú to záchranné práce, aby sa dalo fungovať. Potom začneme so zabezpečovacími prácami, to znamená to, čo je zničené, budeme opravovať," uviedol Bekeš s tým, že mimoriadna situácia trvá ešte do večera.



"Večer zasadne krízový štáb a ten rozhodne, čo ideme ďalej robiť, lebo ide víkend. Takže, budeme naďalej držať mimoriadnu situáciu alebo tretí stupeň," vysvetlil Bekeš a doplnil, že v obci pomáhajú všetci ľudia.



Tragická udalosť v Monkovej doline si vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. Ľudia zostali zakliesnení v prístrešku po zásahu vodnej lavíny. V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia. V prístrešku sa nachádzalo 16 osôb. Na miesto bezprostredne po udalosti smerovala horská záchranná služba, dve pozemné posádky rýchlej zdravotnej pomoci a dva záchranárske vrtuľníky.