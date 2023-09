V Žehre volia starostu, volebnú miestnosť č.2 otvorili o hodinu neskôr

Žehra 9. septembra (TASR) - V obci Žehra na Spiši si v sobotu obyvatelia v doplnkových komunálnych voľbách volia starostu. Volebnú miestnosť číslo 2 otvorili o hodinu neskôr. Dôvodom bol podľa prednostu tamojšieho obecného úradu Miloša Pacovského fakt, že volebná komisia nebola o 7. hodine kompletná. Vo volebnej miestnosti číslo 1 otvorili na čas.



"Neviem si to inak vysvetliť len tým, že veľa ľudí z tejto komunity žije v Sheffielde a tam je iné časové pásmo. Možno si nestihli prestaviť hodinky, a preto meškali. Voliči ale čakali s pochopením na otvorenie miestnosti, neboli tu žiadne incidenty," priblížil Pacovský. Nepredpokladá, že by sa voľby skončili neskôr ako o 23. hodine. V obci žije približne 2700 ľudí, väčšinu z nich tvorí rómska populácia. V oboch volebných okrskoch je dohromady približne 1500 oprávnených voličov. Minulý rok bola volebná účasť v Žehre takmer 70 percent.



Voliči podľa Pacovského prichádzajú postupne, do volebnej miestnosti ich však po skúsenostiach z minulého roka púšťajú po skupinkách a čakať musia za plotom. Vstup strážia príslušníci polície aj miestnej občianskej poriadkovej služby. "Ľudí usmerňujú a vysvetľujú im, čo majú mať pripravené pred vstupom do volebnej miestnosti, zároveň monitorujú situáciu. Boli tu totiž obavy zo strany polície aj obce, že by mohlo dôjsť k narušeniu verejného poriadku. Mali sme stretnutie aj so zástupcami obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) SR v Spišských Vlachoch, kde sme si určili problémové oblasti a nastavili riešenie možných situácií," dodal prednosta.



Starostu si volia aj obyvatelia ďalšej obce na Spiši, v Bystranoch si vyberajú spomedzi troch kandidátov. Taktiež tam došlo k zdržaniu a volebnú miestnosť otvorili pár minút po 7. hodine. Predseda Okresnej volebnej komisie v Spišskej Novej Vsi Stanislav Lorko uviedol, že aj tam je o hlasovanie veľký záujem a bolo nutné ľudí čakajúcich v rade usmerniť. "Upozornili sme ich tiež, že pozorovatelia môžu byť prítomní, ale nemôžu chodiť hore-dole. Zatiaľ sú tam voľby pokojné, prišli voliť aj takí ľudia, ktorí žijú v zahraničí, videli sme aj zdravotne postihnutých, ktorí prišli s asistentom," priblížil Lorko, ktorý spolu s ďalším členom Okresnej volebnej komisie v dopoludňajších hodinách skontroloval všetky volebné miestnosti v oboch obciach.



Tamojší prednosta Benedikt Bendik pre TASR potvrdil, že museli riešiť aj jeden incident. "Pred volebnú miestnosť prišlo auto s plagátom jedného z kandidátov, práve som na OO PZ, kde sme túto skutočnosť ohlásili," uviedol prednosta. Inak je priebeh volieb podľa neho pokojný.



Volebné miestnosti sa v sobotu na Slovensku otvorili celkovo v 28 obciach, volia si starostov i poslancov zastupiteľstiev.