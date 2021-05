V Zelenči dostala vakcínu stovka seniorov

Zeleneč/Trnava 11. mája (TASR) – Spolu 102 obyvateľov obce Zeleneč pri Trnave zaočkovala v utorok výjazdová očkovacia služba Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V kultúrnom dome dostali vakcínu Pfizer/BioNTech najmä ľudia vo veku nad 60 rokov. Deväť imobilných obyvateľov zaočkovali priamo v domácnostiach. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Starší obyvatelia obcí majú o očkovanie veľký záujem. Nie všetci sa však vedia dostať do jedného z našich veľkokapacitných očkovacích centier. Rozhodli sme sa preto zriadiť výjazdovú očkovaciu službu a očkovať priamo v obciach. Minulý týždeň sme všetkým starostom predstavili elektronický systém, cez ktorý prihlasujú obyvateľov na očkovanie," uviedol Viskupič.



Cieľom TTSK je zvýšiť percento zaočkovanosti medzi seniormi. Záujemcovia o očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou sa môžu hlásiť priamo starostom a primátorom. Imobilných a ťažko chodiacich ľudí zapisujú do databázy všeobecní lekári. "O možnosti nechať sa zaočkovať sme obyvateľov vopred informovali v miestnom rozhlase aj na webovej stránke. Záujem prevýšil naše očakávania. Po dnešnej skúsenosti odporúčam využiť možnosť výjazdového očkovania aj ostatným starostom," doplnil starosta Zelenča Ľubomír Jedlička.



Výjazdové očkovanie je dostupné aj pre krajské, mestské, obecné a neverejné zariadenia sociálnych služieb, v ktorých bolo podaných už vyše 300 vakcín. TTSK zároveň pokračuje aj vo vakcinácii vo svojich štyroch veľkokapacitných očkovacích centrách. V najbližších dňoch by malo byť otvorené piate centrum v Piešťanoch. Informácie o očkovaní v slovenskom aj maďarskom jazyku a mapy očkovacích centier TTSK sú dostupné na stránke https://zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.