V zelenej Banskej Štiavnici pre veľký záujem predlžujú testovanie

Banská Štiavnica 7. novembra (TASR) – V Banskej Štiavnici pre veľký záujem predlžujú testovanie na COVID-19 do 22.00 h, podvečer ľudia na odberovom mieste stále stáli v rade takmer hodinu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



„Na miesto o chvíľu dorazí ďalšia odberová jednotka a posilní tak súčasné kapacity, dĺžka čakania momentálne dosahuje okolo 40 minút,“ priblížilo mesto. Podiel pozitívnych testov v okrese Banská Štiavnica dosiahol v prvom kole len 0,28 percenta, do pokračovania operácie Spoločná zodpovednosť preto zahrnutý nebol.







Na veľké rady pred odberovými miestami v takzvaných zelených okresoch Banskobystrického kraja v sobotu upozorňovala aj prednostka Okresného úradu vo Zvolene Martina Mészáros Bariaková. „Boli by sme radi, keby ľudia navštívili niektoré z odberových miest vo Zvolene a v okolitých obciach,“ povedala Bariaková s tým, že na „cezpoľných“ je vo Zvolene pripravených napríklad päť odberových tímov v areáli Hotela Tenis, pred ktorým sa nachádza aj veľkokapacitné parkovisko.



V Banskej Štiavnici samospráva do 18.00 h evidovala viac ako 2100 vykonaných antigénových testov, pozitívny výsledok ukázali len štyri.