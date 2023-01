V Železnej Breznici budú pracovať na rekonštrukcii materskej školy

Železná Breznica 3. januára (TASR) – Na projekte rekonštrukcie materskej školy budú tento rok pracovať na Obecnom úrade v Železnej Breznici v okrese Zvolen. S projektom sa chcú následne uchádzať o finančnú podporu z európskeho Plánu obnovy.



"Objekt škôlky bol postavený ešte v roku 1974 a je značne energeticky náročný a technicky zastaraný," uviedol pre TASR starosta Ján Dúbravský. Projekt by mal byť teda zameraný na odstránenie energetickej náročnosti budovy s tým, že vykurovanie by malo byť v budúcnosti kombinované, aby náklady boli čo najnižšie. Ak budú s projektom úspešní, rekonštrukcia by mohla začať na budúci rok.



Škôlku navštevuje aktuálne 22 detí a tento počet by mal zostať aj v najbližších rokoch stabilný, pretože do obce vzdialenej asi 12 kilometrov od okresného mesta sa v uplynulých rokoch nasťahovalo viacero mladých rodín. "Predali sme napríklad aj 14 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov. V niektorých sa už aj býva," podotkol starosta.



Železná Breznica má v súčasnosti asi 550 obyvateľov. Za uplynulú dekádu ich počet mierne vzrástol. Starosta predpokladá, že demografická krivka bude v najbližších rokoch stabilná.