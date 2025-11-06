< sekcia Regióny
V Želiezovciach pripravujú revitalizáciu parku
Radnica už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa prác.
Autor TASR
Želiezovce 6. novembra (TASR) - Mesto Želiezovce (okres Levice) pripravuje rozsiahlu revitalizáciu parku. Ako informovalo, týka sa chráneného areálu s rozlohou takmer 72.000 štvorcových metrov.
Radnica už ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celkové náklady na obnovu parku presiahnu sumu 428.000 eur.
Súčasťou prác bude revitalizácia porastov drevín i nová výsadba zelene. Projekt počíta aj s rekonštrukciou spevnených plôch, oplotenia a verejného osvetlenia. V parku pribudne aj mobiliár, drobná architektúra a výtvarné prvky.
