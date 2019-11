V Želovciach je dodnes Gottwaldova i Pionierska ulica

Želovce 18. novembra (TASR) - V niektorých mestách či obciach na Slovensku ešte aj 30 rokov od Novembra '89 nájdete ulice pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu alebo po organizáciách s ním úzko spätých. Napríklad v Želovciach v okrese Veľký Krtíš je dodnes Gottwaldova či Pionierska ulica.



"Názvy týchto ulíc pochádzajú v Želovciach ešte zo 70. rokov minulého storočia. Po revolúcii sa u nás ulice nepremenovávali, ale zostali pôvodné názvy," hovorí starosta Želoviec Štefan Rimaj, ktorý však ponovembrové zmeny a usporiadanie v obci priamo neregistroval, keďže sa tam prisťahoval až koncom 90. rokov.



"Pokiaľ viem, občania neiniciovali zmeny v názvoch ulíc, skôr apelovali na to, že premenovanie by im spôsobilo nemalé byrokratické komplikácie. Museli by si robiť zmeny vo všetkých dokladoch ako občiansky preukaz, pas, zdravotné poisťovne a podobne, čo by stálo nemálo peňazí a na čo by museli investovať aj svoj voľný čas," uviedol ďalej.



Želovce totiž ležia v regióne, kde bol a stále je problém so zamestnaním a kde ľudia nemajú vysoké platy. "Preto dodnes investovanie do názvov ulíc z pohľadu občana neprichádza do úvahy," doplnil starosta.



Podľa neho o takéto zmeny jednoducho zo strany občanov nebol a nie je záujem. "Preto dodnes zostalo všetko po starom. Osobne si však myslím, že najvhodnejšia pôda na takéto zmeny bola hneď po revolúcii, keď boli mnohí ľudia nadšení zo zmien. Ak sa v tej dobe veci neriešili, postupne slabla aj šanca, že sa zmeny v názvoch ulíc udejú neskôr," dodal.