< sekcia Regióny
V Zemplínskom múzeu v Michalovciach vystavujú viac ako 700 kraslíc
Rovňáková dodala, že múzeum dlhoročne spolupracuje s výrobcami z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Michalovce a Trebišov.
Autor TASR
Michalovce 8. marca (TASR) - V Zemplínskeho múzeu v Michalovciach v nedeľu otvorili tradičnú výstavu veľkonočných kraslíc s názvom Krása veľkonočnej škrupinky. Predstavuje vyše 700 kusov veľkonočných vajíčok zhotovených rôznymi technikami od viac než 50 výrobcov. Výstava bude sprístupnená do 12. apríla. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková.
„Na výstave prezentujeme tradičné techniky zdobenia, ako voskovaná batika, reliéfne zdobenie voskom, zdobenie slamou, odrôtovanie kraslíc, ale aj moderné techniky, ako prelamovanie, madeira či frivoltikovanie,“ spresnila pre TASR múzejná pedagogička Mária Fuchsová. Svoje zastúpenie majú na výstave aj techniky, ako olepovanie bavlnkami, zdobenie čipkou, opaličkovanie či vyškrabávanie.
Rovňáková dodala, že múzeum dlhoročne spolupracuje s výrobcami z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Michalovce a Trebišov. „Každým rokom počas vyše 15-ročnej histórie konania výstavy pribúdajú ďalší,“ povedala s tým, že v tomto ročníku majú svoje zastúpenie aj výrobcovia z okolia Prešova, Bardejova, Levoče, či dokonca z Myjavy a Českej republiky, ktorí svoje umenie prezentujú na súťažných prehliadkach po celom Slovensku.
Záujemcovia majú v rámci výstavy príležitosť stretnúť sa s výrobcami a získať tak cenné rady a inšpirácie počas vybraných nedieľ.
„Na výstave prezentujeme tradičné techniky zdobenia, ako voskovaná batika, reliéfne zdobenie voskom, zdobenie slamou, odrôtovanie kraslíc, ale aj moderné techniky, ako prelamovanie, madeira či frivoltikovanie,“ spresnila pre TASR múzejná pedagogička Mária Fuchsová. Svoje zastúpenie majú na výstave aj techniky, ako olepovanie bavlnkami, zdobenie čipkou, opaličkovanie či vyškrabávanie.
Rovňáková dodala, že múzeum dlhoročne spolupracuje s výrobcami z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Michalovce a Trebišov. „Každým rokom počas vyše 15-ročnej histórie konania výstavy pribúdajú ďalší,“ povedala s tým, že v tomto ročníku majú svoje zastúpenie aj výrobcovia z okolia Prešova, Bardejova, Levoče, či dokonca z Myjavy a Českej republiky, ktorí svoje umenie prezentujú na súťažných prehliadkach po celom Slovensku.
Záujemcovia majú v rámci výstavy príležitosť stretnúť sa s výrobcami a získať tak cenné rady a inšpirácie počas vybraných nedieľ.