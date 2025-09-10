< sekcia Regióny
V Zemplínskom múzeu vystavujú tradičné svadobné truhlice neviest
Svadobné truhlice neslúžili len ako úložný priestor.
Autor TASR
Michalovce 10. septembra (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravilo novú výstavu s názvom Čo skrývali svadobné truhlice?. Ponúka pohľad do tradičných svadobných zvykov Zemplína, pričom sa zameriava na výbavu nevesty. Ako TASR informovali z múzea, otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok (11. 9.) vo výstavných priestoroch Západného krídla kaštieľa.
„Hlavnou myšlienkou výstavy je predstaviť tradičné súčasti odevu a zemplínske tkaniny prostredníctvom jedného z aspektov tradičnej roľníckej svadby na Zemplíne. Ten spočíva vo výbave nevesty, ktorú si pripravovala z veľkej časti samotná dievčina. Výbavu nevesty, takzvané veno, po sobáši slávnostne preniesli v svadobnej truhlici do domu ženícha,“ uviedla riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava Rovňáková. Ako ďalej doplnila, po prenesení výbavy mal každý pozvaný hosť možnosť prezrieť si ju a na základe jednotlivých predmetov posúdiť, akou bude nevesta manželkou a matkou.
Svadobné truhlice neslúžili len ako úložný priestor. Ich obsah bol starostlivo vyberaný a odrážal zručnosť, bohatstvo a sociálne postavenie rodiny. Truhlice boli často bohato zdobené, čo podčiarkovalo dôležitosť manželstva. Účelom bolo poskytnúť neveste základné predmety na založenie novej domácnosti.
Návštevníci uvidia tradičné zemplínske textílie, ktoré tvorili súčasť svadobnej výbavy, ako aj ukážky samotných svadobných truhlíc. Výstavu dopĺňajú dokumentačné banery so zachovanými svadobnými fotografiami z prvej polovice 20. storočia. Výstava bude sprístupnená do 12. októbra v rámci otváracích hodín múzea.
