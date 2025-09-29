< sekcia Regióny
V ženskej väznici sa môžu odsúdené vzdelávať v odbore kaderníčka
V ústave Želiezovce otvorili prvý ročník elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach.
Autor TASR
Nitra/Želiezovce 29. septembra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) vytvoril podmienky na vzdelávanie odsúdených priamo vo väzniciach. V zariadeniach v Želiezovciach a Nitre sa môžu odsúdení vzdelávať v dvoch novootvorených učebných odboroch. Vzdelanie je jednou z najúčinnejších ciest resocializácie, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Vo väznici v Nitre na Chrenovej bolo zriadené elokované pracovisko Strednej odbornej školy techniky a služieb. Nový učebný odbor kaderníčka ponúka ženám vo výkone trestu reálnu šancu na vzdelanie, osobnostný rozvoj a lepšiu budúcnosť, skonštatoval ZVJS. Vzniklo moderné pracovisko s kvalitným vybavením, ktoré spĺňa štandardy civilného školského prostredia.
