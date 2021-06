V Žiari n. Hronom začali sa prípravy na otvorenie kúpaliska

Žiar nad Hronom 2. júna (TASR) – Technické služby mesta Žiar nad Hronom odštartovali prípravy plážového kúpaliska na tohtoročnú letnú sezónu. Ako samospráva informovala na svojej webovej stránke, termín otvorenia kúpaliska ešte známy nie je, areál by však mal byť na prevádzku pripravený od polovice júna.



„Aktuálne napúšťame vodu do veľkého bazéna. Termín otvorenia budeme prispôsobovať podľa aktuálneho počasia, ale dlhodobé predpovede zatiaľ veštia chladný jún,“ uviedol zástupca riaditeľa technických služieb Peter Jagoš. Pripomenul, že voda v detskom bazéne je od minulej sezóny vyhrievaná a jej teplota dosahuje 28 stupňov Celzia, čo ocenia najmä rodiny s deťmi.



Napúšťaniu veľkého bazéna predchádzalo čistenie areálu, kosenie či orezávanie stromov. Samotný bazén dostal pred sezónou nový náter. Technické služby veria, že blížiace sa leto sa napriek pandémii nového koronavírusu zaobíde bez výraznejších obmedzení prevádzky kúpaliska rovnako ako minuloročná sezóna.



Otváracie hodiny žiarskeho kúpaliska sa oproti minulým rokom meniť nebudú. Počas júla a augusta bude návštevníkom k dispozícii každý deň od 9.00 do 19.00 h, ak by kúpalisko otvorili už v júni, počas pracovných dní bude otvorené od 12.00 h. Nezmenený ostáva po minuloročnej zmene i cenník vstupného.