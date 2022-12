V Žiari nad Hronom bude po rokoch opäť fungovať stanica charity

Žiar nad Hronom 1. decembra (TASR) - V Žiari nad Hronom od štvrtka po niekoľkých rokoch opäť funguje stanica charity. Samospráva ju zriadila spoločne s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, charita s oblečením a obuvou bude určená najmä pre ľudí v hmotnej núdzi a nízkopríjmové rodiny. Pre TASR to uviedla terénna sociálna pracovníčka Martina Marťušev Selecká.



Stanica charity sa bude nachádzať v budove mestských nájomných bytov na Ulici M. Chrásteka, naposledy v meste fungovala ešte v roku 2013. Samospráva v rámci jej zriadenia poskytla priestory či poličky na uskladnenie oblečenia a obuvi, prevádzku budú zabezpečovať terénni pracovníci.



Obyvatelia v hmotnej núdzi či nízkopríjmové rodiny budú môcť stanicu charity navštíviť každý pracovný deň do 9.00 h a nahlásiť terénnym pracovníkom svoje požiadavky. Výdaj oblečenia a obuvi sa bude uskutočňovať raz týždenne, a to vo štvrtok od 13.00 do 15.00 h.



Ľuďom v hmotnej núdzi môže darovaním vecí pomôcť aj verejnosť. "Potrebovali by sme zimné šatstvo a obuv pre deti. Vzhľadom na kapacitné priestory a na účelnosť výdaja šatstva prosíme darcov o čisté oblečenie v dobrom stave, bez poškodení, ktoré reálne môžeme odovzdať ďalej našim záujemcom," uviedla Selecká s tým, že darcovia by mali terénnych pracovníkov najskôr kontaktovať telefonicky.