V Žiari nad Hronom bude zberný dvor na novej adrese

Žiar nad Hronom 27. mája (TASR) - Zberný dvor nájdu obyvatelia Žiaru nad Hronom od začiatku júna na novej adrese. Ako informovala miestna samospráva, pre sťahovanie spoločnosti prevádzkujúcej zberný dvor bude po novom v areáli bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach.



Hovorca mesta Martin Baláž v tejto súvislosti priblížil, že spoločnosť Technické služby, ktorá prevádzkuje zber a vývoz odpadov v meste, opúšťa areál na Ulici SNP a sťahuje sa do priestorov na Priemyselnej ulici v Centre zhodnocovania odpadov. "To je aj príčina zmeny umiestnenia zberného dvora, ktorý bude umiestnený v katastri obce Horné Opatovce, v blízkosti mechanickej linky na triedenie odpadov," podotkol Baláž.



Prevádzka zberného dvora na Ulici SNP tak bude zrušená, nová v Horných Opatovciach bude v plnej prevádzke od 3. júna. Cestná komunikácia vedúca od Priemyselnej ulice k zbernému dvoru bude vyznačená informačnými tabuľami. Po vstupe do areálu sa musia obyvatelia ohlásiť u obsluhy a pri odovzdaní odpadu preukázať občianskym preukazom. Samospráva ďalej dodala, že prevádzkový čas ani podmienky odovzdávania odpadov sa nemenia.