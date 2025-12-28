< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom budú MHD zabezpečovať prímestské autobusy
Vedúci odboru infraštruktúry a investícií žiarskeho mestského úradu Ján Meliško priblížil, že dopravcom bude aj naďalej spoločnosť SAD Zvolen.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. decembra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Žiari nad Hronom bude od januára budúceho roka súčasťou Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Samospráva avizuje, že tento krok prispeje k zjednoteniu regionálnej dopravy a zvýšeniu komfortu cestovania pre obyvateľov mesta.
Vedúci odboru infraštruktúry a investícií žiarskeho mestského úradu Ján Meliško priblížil, že dopravcom bude aj naďalej spoločnosť SAD Zvolen. Dodal, že MHD už nebudú zabezpečovať červené autobusy, ale modré prímestské autobusy. Novinkou bude linka na železničnú stanicu, ktorá doteraz zavedená nebola.
Cieľom zmeny je podľa samosprávy zníženie prevádzkových nákladov na MHD. „Čo je dôležité, do budúcna budeme vedieť lepšie monitorovať vyťaženosť liniek, ktoré bude zabezpečovať IDSS a na základe toho potom robiť úpravy,“ dodal Meliško. Po získaní presných údajov o počte prepravených osôb na jednotlivých linkách a v konkrétnych časoch bude totiž možné optimalizovať trasovanie a intervaly spojov.
Zavedený tiež bude jednotný systém dopravnej karty, ktorá bude platná pre všetky autobusové spoje v rámci kraja - prímestské, mestské aj linkové. Najvýznamnejšou zmenou v tarifnom systéme bude zavedenie predplatného cestovného lístka, ktorý doposiaľ v MHD nebol dostupný. Zavedená bude aj možnosť platby platobnou kartou priamo v autobuse.
Vedúci odboru infraštruktúry a investícií žiarskeho mestského úradu Ján Meliško priblížil, že dopravcom bude aj naďalej spoločnosť SAD Zvolen. Dodal, že MHD už nebudú zabezpečovať červené autobusy, ale modré prímestské autobusy. Novinkou bude linka na železničnú stanicu, ktorá doteraz zavedená nebola.
Cieľom zmeny je podľa samosprávy zníženie prevádzkových nákladov na MHD. „Čo je dôležité, do budúcna budeme vedieť lepšie monitorovať vyťaženosť liniek, ktoré bude zabezpečovať IDSS a na základe toho potom robiť úpravy,“ dodal Meliško. Po získaní presných údajov o počte prepravených osôb na jednotlivých linkách a v konkrétnych časoch bude totiž možné optimalizovať trasovanie a intervaly spojov.
Zavedený tiež bude jednotný systém dopravnej karty, ktorá bude platná pre všetky autobusové spoje v rámci kraja - prímestské, mestské aj linkové. Najvýznamnejšou zmenou v tarifnom systéme bude zavedenie predplatného cestovného lístka, ktorý doposiaľ v MHD nebol dostupný. Zavedená bude aj možnosť platby platobnou kartou priamo v autobuse.