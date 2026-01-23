< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom budú prideľovať ďalšie nájomné byty
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. januára (TASR) - V Žiari nad Hronom budú prideľovať ďalšie nájomné byty. Záujemcovia o ich pridelenie môžu aktuálne zasielať svoje žiadosti. Nový bytový dom v lokalite Sever, v ktorom je 22 bytov, postavila súkromná spoločnosť a mesto ho plánuje v najbližšej dobe odkúpiť.
Prednosta žiarskeho mestského úradu Martin Majerník priblížil, že termín na podávanie žiadostí záujemcov je do 15. februára. Tlačivo je k dispozícii na mestskom úrade a na webovej stránke mesta v sekcii žiadosť o pridelenie bytu.
Po vyhodnotení všetkých doručených žiadostí bude podľa Majerníka realizované verejné losovanie. „Dostupnosť bytov predpokladáme v mesiaci marec, presný termín bude spresnený po zverejnení termínu žrebovania,“ dodal prednosta.
V lokalite Sever ide už v poradí o tretí bytový dom s nájomnými bytmi. Vlastníkom objektu je spoločnosť Combin, mesto ho plánuje odkúpiť. „Financovanie kúpy bytov je plánované prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy SR, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov mesta,“ poznamenal Majerník. Do času, kým sa tak stane, si nehnuteľnosť mesto zoberie do prenájmu, aby mohli byty ľuďom prideľovať. Majerník dodal, že nájomná zmluva s vlastníkom bytov je aktuálne v štádiu prípravy.
