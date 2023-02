V Žiari nad Hronom chce investor postaviť nové obchodné centrum

Žiar nad Hronom 9. februára (TASR) – Na zelenej lúke v Žiari nad Hronom môže vyrásť nové jednopodlažné obchodné centrum (OC) s predajnou plochou s výmerou takmer 3000 štvorcových metrov (m2). Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť ARDIS ZH predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Lokalita navrhovanej prevádzky je situovaná v obci Žiar nad Hronom, na Ulici SNP, ktorá zároveň tvorí hlavnú prístupovú komunikáciu, na ktorú budú napojené aj navrhované objekty vnútroareálových komunikácií. Dotknuté pozemky sú v súčasnosti vedené ako orná pôda," uviedla spoločnosť v zámere.



Investor počíta s výstavbou jednopodlažného obchodného centra, ktoré by malo zastrešovať viacero menších obchodných prevádzok. Pôdorys objektu má byť nepravidelného tvaru s čistou predajnou plochou s výmerou 2980 m2. Súčasťou projektu je aj vybudovanie obslužných komunikácií a napojenia na existujúcu prístupovú komunikáciu. Pribudnúť by malo aj takmer 130 parkovacích miest, z toho šesť bezbariérových.



Predpokladaný termín začatia výstavby odhadol investor na 2. kvartál tohto roka, stavba by mohla byť dokončená v prvej polovici roka 2024. Celkové náklady na výstavbu OC zatiaľ nešpecifikoval. V obchodnom centre by podľa zámeru mohlo vzniknúť približne 50 nových pracovných miest. "Pôjde prevažne o pozície v administratíve, predaji potravín, doplnkového tovaru, drogérie a iného sortimentu," doplnila spoločnosť.