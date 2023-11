V Žiari nad Hronom chcú mladých a učiteľov naučiť zvládať stres

Žiar nad Hronom 11. novembra (TASR) - V Žiari nad Hronom rozbiehajú projekt, ktorý má mladých ľudí a ich učiteľov naučiť zvládať stres a zvyšovať ich povedomie o duševnom zdraví. Jeho súčasťou bude relaxačná izba v Mestskom kultúrnom centre (MsKC), ktorú chcú v budúcom roku otvoriť aj pre verejnosť.



Riaditeľka MsKC a zároveň koordinátorka projektu Michaela Hric Pribilincová pre TASR uviedla, že relaxačná miestnosť bude slúžiť ako terapeutický a relaxačný priestor pre mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ale aj učiteľov základných a stredných škôl a verejnosť. K dispozícii tu budú mať rôzne pomôcky na zvládanie stresu ako nástroje na muzikoterapiu, aromaterapiu a podobne.



Miestnosť chcú využívať najprv na zážitkové stretnutia mladých, ktoré sú súčasťou projektu. "So skupinkou aktívnych mladých ľudí začíname pripravovať rôzne školenia a workshopy, ktoré sú zamerané na podporu duševného zdravia," priblížila Hric Pribilincová. V rámci nich vyskúšajú arteterapiu, muzikoterapiu, jogu smiechom, riadenú meditáciu, relaxáciu či jogu a taiči.



Na každé takéto stretnutie si podľa jej slov môžu mladí prizvať nielen svojich kamarátov a spolužiakov, ale aj učiteľov. Cieľom projektu je totiž pomôcť zvládať stres aj učiteľom. Autori projektu sú presvedčení, že sa im aj takýmto spôsobom podarí zlepšiť klímu na školách a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.



Ľudí chcú podľa Hric Pribilincovej inšpirovať k tomu, aby v rámci psychohygieny využívali vo svojom každodennom živote rôzne metódy zvládania stresu a zároveň tak podporovali duševné zdravie a pohodu vo svojom okolí. Mladí ľudia, ale aj pedagógovia zo Žiaru nad Hronom, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít projektu, tak môžu kontaktovať koordinátorku projektu.



Projekt podporený programom Erasmus+, financovaný Európskou úniou, pripravilo občianske združenie Fajnovô v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom a mestom Žiar nad Hronom.