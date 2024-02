V Žiari nad Hronom chcú na saunový svet v plavárni získať dotáciu

Žiar nad Hronom 29. februára (TASR) - Žiarska mestská spoločnosť Technické služby sa bude uchádzať o dotáciu z Fondu na podporu športu na vybudovanie saunového sveta v mestskej plavárni. Podanie žiadosti a zabezpečenie realizácie projektu odsúhlasili na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva žiarski poslanci.



"Predmetom tohto projektu sú stavebné úpravy samotných saunových priestorov krytej plavárne, výmena jestvujúceho osobného výťahu za nový vrátane strojovne výťahu a výmena vnútorných inštalácií," priblížil pre TASR projektový manažér mesta Miloš Čerťaský.



Žiarsky primátor Peter Antal už pred časom informoval, že ak bude mestská spoločnosť so žiadosťou úspešná, vznikne tu nový priestor s fínskou, parnou-bylinkovou a infrasaunou. Taktiež nerezový ochladzovací bazén a odpočivárne. Projekt podľa neho počíta aj s vybudovaním privátnej časti saunového sveta, tvoriť ho má fínska sauna, ochladzovací bazén a soľná kabína.



Mestská spoločnosť v tejto súvislosti žiada o dotáciu vo výške približne 250.000 eur, projekt dofinancuje z vlastných zdrojov. Poslanci zároveň schválili prijatie úveru pre Technické služby Žiar nad Hronom vo výške 250.000 eur so splatnosťou do konca roka za účelom predfinancovania dotácie na výstavbu sáun a tiež úver vo výške 400.000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie plavárne.



Zrekonštruovanú plaváreň otvorilo mesto vlani v septembri. V rámci rekonštrukcie, ktorá stála približne päť miliónov eur, došlo k výmene obvodového plášťa, zatepleniu fasády a strechy, vzduchotechniky či okien a dverí. Kompletne sa zrekonštruoval interiér plavárne, pribudol tiež nový antikorový plavecký bazén a detské bazény.