V Žiari nad Hronom chcú na strechy škôl osadiť fotovoltické panely

Žiar nad Hronom 1. októbra (TASR) - Na strechách žiarskych základných škôl by mali v budúcom roku inštalovať fotovoltické panely. Ich obstaranie plánuje žiarska samospráva financovať prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.



Projektový manažér mesta Miloš Čerťaský pre TASR priblížil, že mesto dalo spracovať projektové dokumentácie na osadenie fotovoltických panelov na tri základné školy. "Momentálne prebieha ukončovanie procesu stavebného povolenia, čo je podmienkou o podanie žiadosti o úver z Envirofondu," uviedol.



Zároveň dodal, že len čo bude mať mesto právoplatné stavebné povolenie, podá žiadosť o úver. Po jeho schválení bude nasledovať realizácia, čo by podľa Čerťaského mohlo byť začiatkom alebo na jar budúceho roka.



Investíciou sa na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva opätovne zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí opätovne schválili uznesenie týkajúce sa tejto akcie. To bolo podľa hlavného ekonóma mesta Martina Majerníka potrebné z dôvodu legislatívnych zmien, ale aj toho, že sa zmenili podmienky poskytovania úverov zo strany Environmentálneho fondu. Poslanci schválili prijatie úveru vo výške 400.000 eur s dobou splácania 15 rokov a úrokovou sadzbou 0,1 percenta.