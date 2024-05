Žiar nad Hronom chce rodičom hendikepovaných detí priniesť stacionár

Žiar nad Hronom 13. mája (TASR) - Na území mesta Žiar nad Hronom by mohol v budúcnosti vzniknúť denný stacionár pre deti so zdravotným postihnutím. Po schválení Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta pre obdobie rokov 2024 - 2029 mestským zastupiteľstvom to pre TASR skonštatovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom Monika Minárová.



Ako priblížila, dokument svojou strategickou časťou dáva návod, ktorým smerom by sa mali a mohli sociálne služby v meste Žiar nad Hronom uberať v novom programovom období rokov 2024 - 2029. "Jednou z najdôležitejších aktivít, o ktorých tento dokument hovorí, je, že by sme sa chceli v tomto období intenzívnejšie zamerať na rodičov s postihnutými deťmi, ktoré sú už po ukončení určitého typu vzdelania," podotkla Minárová.



Tieto rodiny často trpia obmedzeným finančným príjmom, rodičia síce poberajú štátnu dávku, ale nemôžu sa realizovať v bežnom zamestnaní. Takisto majú oklieštené voľnočasové aktivity, keďže sa deťom s postihnutím venujú 24 hodín denne.



"Pre týchto rodičov je veľkou pomocou denný stacionár. Vieme, že tento dopyt u nás je, prezentujú ho jednotliví rodičia aj občianske združenia, takže vedenie mesta aj samotná sociálna komisia o tejto situácii vedia a zhodli sme sa na tom, že v tomto období by sme sa chceli zamerať na to, aby sa mesto dopracovalo k zriadeniu tejto sociálnej služby," poznamenala Minárová.



Dodala, že by išlo o zariadenie, ktoré by dochádzkou pripomínalo materské školu. Ráno by odkázaný človek prišiel, poobede by zase odišiel do svojho rodinného prostredia. "V dennom stacionári sa napríklad neposkytuje podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie. Predpokladá sa, že pôjde o klientov, ktorí nie sú schopní sa zamestnať do tradičného zamestnania, ale na druhej strane ešte potrebujú nejaké vyžitie a aktivity pre svoj rozvoj," vysvetlila vedúca odboru.