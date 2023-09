V Žiari nad Hronom dokončujú súkromnú škôlku, zameria sa na jazyky

Žiar nad Hronom 18. septembra (TASR) - Výstavba novej súkromnej materskej školy, ktorú realizuje spoločnosť EBG, sa pomaly blíži ku koncu. Nová škôlka by sa mohla otvoriť v roku 2024 a zameraná bude na cudzie jazyky. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Na výstavbu súkromnej škôlky poskytlo investorovi mesto nevyužitý priestor v areáli Základnej školy na ulici Dr. Janského. Prenájom pozemkov spoločnosti schválili mestskí poslanci ešte v decembri 2020, s výstavbou sa začalo vlani. Aktuálne je budova škôlky pred dokončením, finalizujú sa práce v interiéri aj exteriéri vrátane detského ihriska.



Súkromná škôlka v Žiari nad Hronom bude trojtriedna, pozostávať by mala z dvoch tried po 15 žiakov a jednej pre predškolákov. "Základnou líniou je zabezpečenie nemeckého a anglického jazyka už od dvoch rokov. Chceme tiež podporiť prírodné a technické zameranie a tiež zameranie na ochranu životného prostredia," priblížil za spoločnosť EBG Marek Nikel.



Spoločnosť EBG je na Slovensku aktívna viac ako dve desaťročia, v Žiari nad Hronom je zriaďovateľom strednej pedagogickej školy. Spolupracovať chce v budúcnosti aj s tamojšou základnou školou. Rozšírenie ponuky predprimárneho vzdelávania v meste víta i samospráva, zámer za prínosný považuje aj vedenie základnej školy, v ktorej areáli súkromná škôlka vzniká.



"Je to prepojenie predškolskej a školskej výchovy a vzdelávania detí. Samozrejme, musíme v prvom rade celé prepojenie premyslieť, pripraviť víziu, hľadať prieniky, čo máme spoločné a ako by sme mohli spolupracovať. Už teraz však naša škola posilnila vyučovanie nemeckého jazyka od prvého ročníka, čo by sme mohli považovať za prvý krok," dodal riaditeľ školy na ulici Dr. Janského Marek Baláž.