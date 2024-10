V Žiari nad Hronom majú nový informačný systém cestovania

Žiar nad Hronom 3. októbra (TASR) - Po rekonštrukcii centrálnej autobusovej stanice by malo byť cestovanie v Žiari nad Hronom komfortnejšie aj vďaka novým informačným systémom. Prostredníctvom nich by mali mať informácie o odchodoch autobusov a tiež prípadných meškaniach aj cestujúci v čakárni autobusovej stanice, ktorú otvorili len pred niekoľkými mesiacmi.



V rámci plánovanej rekonštrukcie by malo na autobusovej stanici pribudnúť aj sedem digitálnych tabúľ, ktoré budú informovať o príchodoch a odchodoch autobusov, kde budú odchádzať - prichádzať a takisto by mali zobrazovať prípadné meškanie. Primátor Peter Antal na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva uviedol, že tieto informačné systémy budú prepojené aj do autobusovej čakárne, aby mali čakajúci k dispozícii presné informácie o svojich spojoch.



Autobusovú čakáreň v blízkosti stanice v Žiari nad Hronom otvorili len pred tromi mesiacmi. Riaditeľ mestských technických služieb Igor Rozenberg hodnotí jej prvé mesiace prevádzky pozitívne. "Čakáreň sa v priebehu troch mesiacov viac ako osvedčila. Je pozitívne, že sme tam nemali hlásený žiadny incident," poznamenal.



Podľa Rozenberga mesto nedisponuje presnými číslami o jej návštevnosti, za dôležité však považuje, že majú čakajúci k dispozícii miesto, kde môžu počkať na dopravné spojenia. Rozenberg rovnako ako primátor očakáva, že návštevnosť bude počas nastávajúcich chladných mesiacov vyššia ako doteraz.



Čakáreň pri autobusovej stanici je klimatizovaná, nachádzajú sa v nej sociálne zariadenia vrátane WC pre imobilných aj miestnosť s prebaľovacím pultom pre mamy s deťmi. Celý objekt je napojený na monitorovací systém mestskej polície. Čakáreň navyše disponuje službou digitálneho vrátnika, prostredníctvom ktorého môže človek požiadať o jej otvorenie aj mimo prevádzkových hodín.