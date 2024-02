V Žiari nad Hronom môžu obyvatelia pripomienkovať komunitný plán mesta

Žiar nad Hronom 13. februára (TASR) - Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu v týchto dňoch pripomienkovať nový strategický dokument - Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na programové obdobie 2024 až 2029, ktorý pripravilo mesto Žiar nad Hronom. Informovala o tom žiarska radnica.



"Každý občan má právo nahliadnuť do dokumentu a aj ho pripomienkovať ešte skôr, ako bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu," uviedla v tejto súvislosti samospráva.



Podnety a pripomienky ku komunitnému plánu môžu obyvatelia zasielať e-mailom na adresu: podnetyKPSS@ziar.sk alebo podať osobne na mestskom úrade do schránky umiestnenej na informáciách. Návrh komunitného plánu nájdu záujemcovia na internetovej stránke mesta, nahliadnuť môžu do neho aj osobne, a to na mestskom úrade.