V Žiari nad Hronom navýšili transfer pre Mestské kultúrne centrum
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom navýšilo pre budúci rok transfer pre Mestské kultúrne centrum (MsKC) takmer o 70.000 eur. Dôvodom sú podľa riaditeľky MsKC Michaely Hric Pribilincovej nielen zvyšujúce sa náklady na bežné výdavky, ale aj plánované oslavy 780. výročia mesta. Rozpočet MsKC schválili žiarski poslanci na svojom novembrovom rokovaní.
Hric Pribilincová priblížila, že MsKC bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 747.120 eur, pričom transfer z mestského rozpočtu je vo výške 538.400 eur. „Tento transfer bol dlhé roky na tej istej sume, keďže stúpajú všetky náklady, daň z pridanej hodnoty, prenájmy a služby, bolo nutné, aby sme žiadali na bežné výdavky viac,“ poznamenala riaditeľka s tým, že zdroje sa snažia získavať aj z rôznych grantov.
Podotkla, že 50.000 je určených na program súvisiaci s oslavami 780. výročia mesta. Pôjde o nové podujatia určené pre obyvateľov, ktoré nie sú zárobkové. Prvým z nich má byť začiatkom februára Svätokrížsky jarmok, súčasťou ktorého má byť aj výroba 100-metrovej „hurky“, keďže obyvateľov niekdajšieho Svätého Kríža nad Hronom volali aj „hurkári“. Podľa Hric Pribilincovej sa pokúsia vytvoriť slovenský rekord.
Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková v tejto súvislosti doplnila, že oslavy si pripomenú 780. výročie udelenia mestských práv. Odštartuje ich 5. februára slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. V rámci osláv chystajú aj ďalšie podujatia, ako napríklad rozprávkový kaštieľ, špeciálny koncert pred Základnou školou na Ul. Dr. Jánskeho či koncert Tublatanky. Víno v parku plánujú nahradiť akciou s partnerským mesto Svitavy s názvom Svitavský košt, v rámci ktorého predstavia svitavskú kultúru a gastronómiu.
Popri oslavách bude MsKC podľa jej riaditeľky pokračovať počas budúceho roka v osvedčenej dramaturgii, vďaka ktorej môžu Žiarčania navštíviť každý mesiac minimálne jednu atraktívnu akciu. „Túto hlavnú dramaturgiu následne dopĺňame na jar a jeseň o produkcie dovážanej kultúry, ako sú divadlá, muzikály, koncerty či detské predstavenia,“ dodala.
