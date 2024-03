V Žiari nad Hronom ocenia 21 zamestnancov škôl

Žiar nad Hronom 21. marca (TASR) - Pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje žiarska samospráva každoročne pedagogických zamestnancov na území mesta. Tento rok sa rozhodla, že ocenenie si zaslúžia aj tí, ktorí zabezpečujú plynulý chod týchto zariadení, teda nepedagogickí zamestnanci. Pre TASR to uviedla Adriana Giláňová z Mestského úradu v Žiari nad Hronom.



Návrhy na ocenenia dáva každá škola, a to podľa jej veľkosti - buď jeden alebo dva. "Tento rok sme sa rozhodli oceniť aj nepedagogických zamestnancov, lebo sa nám zdá, že škola ako taká nemôže fungovať len pri pedagogických zamestnancoch. Nikde sa neoceňujú a robia kus dobrej práce, navyše nie sú ani náležite odmenení za tú prácu, ktorú robia," poznamenala Giláňová.



Na podujatí Učiteľ na jednotku, ktoré sa koná vo štvrtok v obradnej sieni mestského kultúrneho centra, si tento rok ocenenie prevezme celkom 12 pedagogických zamestnancov, osem nepedagogických zamestnancov a udelené bude aj jedno mimoriadne ocenenie. "Vrcholom celého oceňovania je ocenenie primátorom. Vždy sa navrhne jeden pedagóg, môže to byť aj z radov dôchodcov, ktorému dá primátor mimoriadnu cenu," dodala Giláňová.