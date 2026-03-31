V Žiari nad Hronom ocenili učiteľov aj nepedagogických zamestnancov
Ocenenie dostalo 13 učiteľov, šesť nepedagogických zamestnancov a odovzdané boli aj dve mimoriadne ocenenia.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 31. marca (TASR) - Žiarsky primátor Peter Antal udelil aj tento rok pri príležitosti Dňa učiteľov viaceré ocenenia pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom žiarskych škôl. Slávnostné podujatie Učiteľ na jednotku, počas ktorého im poďakoval za ich prácu, sa konalo v piatok 27. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Ocenenie podľa jej slov dostalo 13 učiteľov, šesť nepedagogických zamestnancov a odovzdané boli aj dve mimoriadne ocenenia. Šovčíková dodala, že na 18. ročníku podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov a ďalších zamestnancov.
„Slávnostný ceremoniál vyzdvihuje práce najlepších pedagogických a nepedagogických zamestnancov v materských a základných školách, v základnej umeleckej škole, ale aj v centre voľného času, za ich prínos, inovatívne metódy a prístup k žiakom,“ uviedla.
Hovorkyňa dodala, že mesto ocenilo učiteľov za ich svedomitú pedagogickú činnosť, profesionálny a láskavý prístup k deťom, výborné výsledky, neutíchajúcu kreativitu, tvorivé nápady či vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre svojich žiakov.
„Veľmi si vážim, že v Žiari nad Hronom máme ľudí, ktorí svoju prácu nevnímajú len ako povolanie, ale ako poslanie. Práve vďaka nim majú naše školy nielen kvalitné zázemie, ale aj srdce,“ skonštatoval pri tejto príležitosti primátor a pripomenul, že od roku 2023 oceňujú v meste aj nepedagogických zamestnancov, aby tak dali najavo, že aj ich práca si zaslúži pozornosť a uznanie.
