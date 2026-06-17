< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom ocenili viaceré osobnosti a kolektívy
Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení sa uskutočnilo vo vynovenom biskupskom kaštieli.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. júna (TASR) - Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských práv ocenili v utorok (16. 6.) v Žiari nad Hronom viaceré osobnosti a kolektívy. Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení sa uskutočnilo vo vynovenom biskupskom kaštieli, ktorý sa po rekonštrukcii stáva miestom spoločenského života.
Primátor Peter Antal priblížil, že ocenené boli osobnosti a kolektívy z oblasti diplomacie, vedy, športu, kultúry, zdravotníctva, školstva, sociálnej práce, podnikania, životného prostredia, duchovného života, folklóru či uchovávania histórie. „Každý z ocenených svojím spôsobom prispel k tomu, aby sa o Žiari nad Hronom hovorilo s rešpektom doma aj za hranicami nášho mesta,“ poznamenal pri tejto príležitosti.
Antal priblížil, že odovzdávanie mestských ocenení sa koná raz za desať rokov, práve pri príležitosti okrúhleho výročia mesta. To si v Žiari nad Hronom tento rok pripomínajú viacerými podujatiami. Tradičnou súčasťou týchto osláv býva aj predĺženie zmluvy s partnerským mestom Svitavy v Českej republike, s ktorými udržuje mesto úzky kontakt na viacerých úrovniach.
„Toto partnerstvo trvá desiatky rokov, bolo založené, dá sa povedať, ešte za socializmu a mnohí aj starší ľudia spomínajú na to, že veľmi dobre funguje, ale oceňujeme to aj teraz,“ poznamenal Antal s tým, že obe mestá spolupracujú v oblasti kultúry, športu či na úrovni vedenia miest. Vzájomné podpísanie dohody na nasledujúce obdobie je naplánované podľa jeho slov v najbližších dňoch.
Primátor Peter Antal priblížil, že ocenené boli osobnosti a kolektívy z oblasti diplomacie, vedy, športu, kultúry, zdravotníctva, školstva, sociálnej práce, podnikania, životného prostredia, duchovného života, folklóru či uchovávania histórie. „Každý z ocenených svojím spôsobom prispel k tomu, aby sa o Žiari nad Hronom hovorilo s rešpektom doma aj za hranicami nášho mesta,“ poznamenal pri tejto príležitosti.
Antal priblížil, že odovzdávanie mestských ocenení sa koná raz za desať rokov, práve pri príležitosti okrúhleho výročia mesta. To si v Žiari nad Hronom tento rok pripomínajú viacerými podujatiami. Tradičnou súčasťou týchto osláv býva aj predĺženie zmluvy s partnerským mestom Svitavy v Českej republike, s ktorými udržuje mesto úzky kontakt na viacerých úrovniach.
„Toto partnerstvo trvá desiatky rokov, bolo založené, dá sa povedať, ešte za socializmu a mnohí aj starší ľudia spomínajú na to, že veľmi dobre funguje, ale oceňujeme to aj teraz,“ poznamenal Antal s tým, že obe mestá spolupracujú v oblasti kultúry, športu či na úrovni vedenia miest. Vzájomné podpísanie dohody na nasledujúce obdobie je naplánované podľa jeho slov v najbližších dňoch.