V Žiari nad Hronom odhalili plastiku pripomínajúcu výrobu hliníka

Žiar nad Hronom 29. januára (TASR) - Pred budovou Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom v pondelok slávnostne odhalili plastiku s názvom Doba Alumíniová. Dielo Milana Nemeša bolo vytvorené pri príležitosti 70. výročia spustenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom a je symbolickým odkazom na hutnícky priemysel, ktorý formoval mesto od polovice minulého storočia.



"Som veľmi rád, že plastika vznikla. Je to pripomienka sedemdesiatich rokov výroby hliníka. Vznikla v podstate tak, že ma oslovil pán Nemeš, ktorý pracoval dlhé roky práve v našom závode a teraz sa venuje výrobe umeleckých diel," priblížil na podujatí primátor Peter Antal.



Pri výrobe plastiky podľa neho pomohli aj miestne firmy. "Chcem veriť, že osloví aj návštevníkov nášho mesta a pristavia sa pri tom a porozmýšľajú, lebo sú tam znázornené aj smutné dejiny nášho mesta a to je zánik Horných Opatoviec," podotkol Antal s tým, že aj takýmto spôsobom chcú pripomenúť, že výroba hliníka nepriniesla len to dobré v podobe pracovných príležitostí a rozvoja mesta, ale aj smutné udalosti.



Plastika, na ktorej autor pracoval vyše roka, je rozdelená na sedem častí, pripomínajúcich jednotlivé obdobia výroby hliníka. Vytvorená bola technikou studené liatie.



Nemeš pracoval v miestnej hlinikárni počas štúdia na strednej škole, do závodu sa vrátil aj po štúdiu na vysokej škole. V odlievarni videl osudy a námahu ľudí, ktorí pracovali s hliníkom, a práve to ho inšpirovalo k tomu vytvoriť niečo, čo bude niesť odkaz jeho výroby v meste.



"Veľmi ma zabolela skutočnosť, že po sedemdesiatich rokoch skončila primárna výroba hliníka. Zíde z očí, zíde z mysle a na všetko sa rýchlo zabúda. Chcel som týmto ďalším generáciám pripomenúť, že takéto niečo tu bolo," podotkol Nemeš s tým, že dielo bude mementom toho, ako v meste ľudia žili a robili.