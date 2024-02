V Žiari nad Hronom odstraňujú staré detské ihriská

Žiar nad Hronom 13. februára (TASR) - V Žiari nad Hronom začali s odstraňovaním starých detských prvkov vo vnútroblokových priestoroch. Výnimkou bude malé ihrisko vo dvore na Ulici Š. Moysesa v blízkosti mestského úradu, ktoré sa mesto rozhodlo ponechať ako spomienku na tieto herné zostavy. Informoval o tom žiarsky primátor Peter Antal.



"Hojdačky, kolotoče či preliezky, ktoré boli osadené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, dnes, bohužiaľ, už nevyhovujú aktuálnym bezpečnostným normám. Viaceré z nich sú v takom technickom stave, že sa nedajú opraviť tak, aby zaručovali bezpečnosť pri používaní," uviedol Antal na sociálnej sieti s tým, že mesto ako ich vlastník nesie zodpovednosť za prípadné zranenia.



Ešte pred samotným odstránením však podľa Antala samospráva oslovila všetkých predsedov bytových spoločenstiev s ponukou, že si v prípade záujmu môžu tieto prvky ponechať, no prevezmú ich do majetku a ponesú aj zodpovednosť za ich používanie. "Záujem prejavilo len jedno bytové spoločenstvo a konkrétne detské prvky im budú ponechané," dodal Antal.



Primátor pripomenul, že v uplynulých rokoch vybudovali v meste niekoľko oddychových zón s detskými ihriskami a športoviskami a tiež niekoľko nových detských ihrísk. "Osobne si myslím, že v porovnaní s inými mestami veľkosti Žiaru nad Hronom je u nás sieť a kvalita detských ihrísk nadštandardná. A budeme aj naďalej do nej investovať. Avšak chceme sa starať o tie, ktoré vyhovujú normám a môžeme za ne niesť zodpovednosť," podotkol Antal.



Primátor doplnil, že ak majú obyvatelia záujem osadiť si v blízkosti svojich domov nové detské prvky, môžu sa cez bytové spoločenstvo uchádzať aj o dotáciu, ktorú mesto poskytuje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách.