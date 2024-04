V Žiari nad Hronom osadia 13 nových prístreškov na zastávky MHD

Žiar nad Hronom 25. apríla (TASR) - V uliciach Žiaru nad Hronom budú v najbližších dňoch osádzať nové prístrešky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zaujímavosťou bude, že prístrešky budú mať tzv. zelené strechy. Podľa primátora Petra Antala vyšlo mesto ich obstaranie zhruba na 74.000 eur.



Antal priblížil, že bude osadených celkovo 13 nových prístreškov, mestské Technické služby už pripravili na ich osadenie kotviace pätky. Deväť z nich bude osadených na miestach, kde aktuálne prístrešky chýbajú, keďže tie pôvodné pred časom ich vlastník demontoval. Štyri nové prístrešky nahradia staré plechové prístrešky, ktoré sú vo vlastníctve mesta.



"Trochu meškajú, už sa mali osádzať, ale podľa prísľubu firmy by mali začať budúci týždeň. Trochu bol problém so statikou, lebo sme si vymysleli, že tam pôjde zelená strecha, čo je zaťaženie na jednu zastávku zhruba jedna tona," poznamenal Antal s tým, že tak bolo potrebné vypracovať aj statický posudok.



Viaceré autobusové zastávky MHD v Žiari nad Hronom boli v uplynulých týždňoch bez prístreškov. Pôvodné prístrešky, ktoré sa na nich nachádzali, ich vlastník spoločnosť EuroAWK demontoval. Dôvodom bolo nepredĺženie nájomnej zmluvy zo strany mesta, na základe ktorej spoločnosť dodala a osadila prístrešky pre zastávky MHD a mesto jej za to umožnilo na 15 rokov prevádzkovať viaceré bilbordové plochy a citylighty bez poplatkov.