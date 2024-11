V Žiari nad Hronom otvorili novú onkologickú ambulanciu

Žiar nad Hronom 21. novembra (TASR) - V Žiari nad Hronom otvorili novú ambulanciu klinickej onkológie a paliatívnej medicíny. Informoval o tom žiarsky viceprimátor Ladislav Kukolík. Ambulancia tohto typu tu podľa jeho slov chýbala, slúžiť bude nielen pacientom z mesta, ale aj okolitého regiónu.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii bude podľa jeho slov zastrešovať lekárka z onkológie v Banskej Bystrici Lucia Venglarčíková, ktorá tu bude pracovať na plný úväzok. Ambulancia sa nachádza na Ulici Š. Moysesa, ordinačné hodiny má od pondelka do štvrtka od 7.00 do 14.00 h a v piatok od 7.00 do 15.00 h.



"Toto pracovisko bude slúžiť pacientom nielen z nášho mesta, ale aj širokého regiónu, lebo vieme, že viac-menej v spádovej oblasti troch okresov nie je onkologická ambulancia. Veľmi sme to privítali, aj sme boli súčinní od začiatku, aby sme pomohli to pracovisko u nás zrealizovať," uviedol Kukolík.



Podľa viceprimátora tak pacienti viac nebudú musieť za týmto typom liečby dochádzať do Banskej Bystrice či Zvolena. Za dôležité tiež považuje, že sem budú chodiť nielen na vyšetrenia, ale vďaka potrebnému vybaveniu tu bude prebiehať aj biologická a chemoterapeutická liečba. Ambulancia tohto typu v Žiari nad Hronom dlhé roky pôsobila v poliklinike v areáli nemocnice, svoju činnosť ukončila pred približne piatimi rokmi.