V Žiari nad Hronom plánujú novú investičnú bytovú výstavbu

Žiar nad Hronom 14. januára (TASR) - Vo východnej časti katastrálneho územia mesta Žiar nad Hronom plánuje bratislavská spoločnosť Šibeničný vrch, s. r. o. vybudovať novú investičnú bytovú výstavbu s vlastným zázemím pod názvom Nový Žiar. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania, doplnené o prvky občianskej a technickej vybavenosti. Súčasťou budovania obytnej zóny bude aj vybudovanie napojenia projektu na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v okolí," uvádza sa v zámere s tým, že plocha riešeného územia je o výmere približne 53,56 hektára.



Pre výstavbu rodinných domov, bytových domov a objektov občianskej vybavenosti je podľa zverejnených informácií vyčlenených osem zón A až F. V zóne A - Horské mestečko sa navrhuje 52 bytových domov a dva polyfunkčné objekty s občianskou vybavenosťou. V zónach B, C a D, označených ako Horské mestečko a terasové bývanie, je navrhnutých 240 rodinných domov a sedem apartmánových domov s občianskou vybavenosťou.



V zóne E s názvom Dedinka je navrhnutých 35 rodinných domov a tri stavby občianskej vybavenosti. Zóna F pod názvom Školské a športové zariadenie počíta s umiestnením dvoch stavieb občianskej vybavenosti.



Ako uvádza navrhovateľ zámeru, súčasťou riešeného územia bude aj budovanie plôch verejnej zelene. Územie bude napojené na Partizánsku ulicu, komunikačný systém samotnej zóny má tvoriť hlavná pozdĺžna os, z ktorej sa budú odpájať miestne cesty slúžiace pre obsluhu jednotlivých objektov. Predpokladaná doba začatia výstavby je podľa zámeru v roku 2028.