V Žiari nad Hronom plánujú zrekonštruovať autobusovú stanicu

Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom plánuje zrekonštruovať centrálnu autobusovú stanicu. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu Slovensko na jej rekonštrukciu a spolufinancovanie projektu v stredu schválili na svojom rokovaní žiarski mestskí poslanci.



Projektový manažér mesta Miloš Čerťaský na rokovaní priblížil, že zámerom projektu je vytvoriť lepší a hlavne užitočnejší mestský priestor, dostať na stanicu novú zeleň a tým pomôcť zlepšiť nielen estetickú funkciu, ale aj klímu tohto miesta.



"Teraz nasleduje podávanie žiadosti o NFP. Nakoľko je to zaradené medzi prioritnými projektmi, tak by to malo byť v krátkej dobe aj schválené. K realizácii by malo dôjsť niekedy začiatkom budúceho roka," konštatoval Čerťaský pre TASR.



Rekonštrukcia sa dotkne spevnených asfaltových plôch, osvetlenia, ale aj strechy. Autobusová stanica by mala byť po obnove bezbariérová. Na nástupištiach pribudnú kvetináče s trvalkovými záhonmi a lavičkami, zároveň sem vložia klasické zastávky ako ochranu cestujúcich pred nepriaznivým počasím. Na ploche aktuálne využívanej taxislužbou vytvoria oddychovú zónu s lavičkami, smetnými košmi a stojanmi na bicykle.



"V rámci projektu sa uvažuje s osadením siedmich digitálnych informačných tabúl, ktoré budú informovať o príchodoch a odchodoch autobusov, z ktorých staníc budú odchádzať - prichádzať a takisto by mali zobrazovať meškanie," dodal Čerťaský.



Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 2,622 milióna eur. Podľa Čerťaského prišlo k aktualizácii výzvy. "Pôvodne sme mali spolufinancovať osem percent z celkových oprávnených nákladov, po tejto zmene budeme ôsmimi percentami spolufinancovať len digitálne informačné tabule," dodala s tým, že mesto na projekt z vlastných zdrojov prispeje približne sumou 8000 eur.