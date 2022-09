V Žiari nad Hronom pre tradičný jarmok uzavrú viaceré ulice

Žiar nad Hronom 27. septembra (TASR) – Do Žiaru nad Hronom sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu opäť vracia tradičný Žiarsky jarmok. Podujatie, ktoré sa bude konať od 6. do 8. októbra, si vyžiada i viacero dopravných obmedzení. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Žiarsky jarmok po dvoch rokoch prinesie do ulíc mesta tradičný stánkový predaj, kolotoče i jarmočnú gastronómiu. Tohtoročnou novinkou bude remeselná ulička, v ktorej budú vareškári, hrnčiari, tkáči, paličkári či drotári verejnosti predstavovať svoje výrobky. Remeselná ulička sa bude nachádzať na konci ulice Š. Moyzesa.



Podujatie si v Žiari nad Hronom vyžiada i viaceré dopravné obmedzenia. Pre cestnú premávku bude uzatvorené Svätokrížske námestie i ulice Hviezdoslavova, Š. Moyzesa a A. Kmeťa. Počas konania jarmoku nebudú na uzavretých uliciach obsluhované ani autobusové zastávky mestskej hromadnej dopravy.



Žiarsky jarmok patrí k najväčším v Banskobystrickom kraji, v minulosti zvykol prilákať približne 600 predajcov a 30.000 návštevníkov. V Žiari nad Hronom sa organizuje od 90. rokov minulého storočia a nadväzuje na tradičné svätokrížske jarmoky, ktoré sa konali v niekdajšom Svätom Kríži od 14. storočia.