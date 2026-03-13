< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom prebehlo žrebovanie o majiteľoch nájomných bytov
Mesto aktuálne pripravuje ďalšiu výstavbu nájomných bytov.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. marca (TASR) - Nové nájomné byty v žiarskej lokalite Sever už majú svojich budúcich obyvateľov. V Žiari nad Hronom sa vo štvrtok (12. 3.) konalo verejné žrebovanie záujemcov o bývanie v novom bytovom dome. Informoval o tom primátor Peter Antal s tým, že mesto aktuálne pripravuje ďalšiu výstavbu nájomných bytov.
Ako Antal uviedol na sociálnej sieti, o 22 bytov sa uchádzalo celkom 61 záujemcov, ktorí splnili všetky podmienky na zaradenie do evidencie žiadateľov. „Dnes sa byt ušiel približne každému tretiemu žiadateľovi, čo je pomerne vysoká šanca,“ poznamenal s tým, že ho zároveň teší veľký záujem o mestské bývanie.
Mesto v súčasnosti podľa jeho slov pripravuje ďalšiu výstavbu nájomných bytov, tentoraz na sídlisku Pod vŕšky. „Aktuálne riešime stavebné povolenie pre tri nové bytové domy a ešte do konca mája chceme podať žiadosť o financovanie na Štátny fond rozvoja bývania,“ priblížil. Ak bude mesto so žiadosťou úspešné, stavať by sa mohlo začať už budúci rok a vzniklo by tu ďalších 42 nájomných bytov.
