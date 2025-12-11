< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom pribudne 22 nových bytov
Primátor Peter Antal priblížil, že mesto chce bytovku odkúpiť vďaka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prípadnej dotácie z ministerstva dopravy.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. decembra (TASR) - Ponuka mestských nájomných bytov v Žiari nad Hronom sa rozrastie o ďalších 22 bytových jednotiek. Mesto sa rozhodlo odkúpiť nový skolaudovaný bytový dom, ktorý v lokalite Sever postavila súkromná spoločnosť. Obstaranie stavby bytového domu za viac ako 2,471 milióna eur a s tým súvisiace kroky vo štvrtok odsúhlasili žiarski poslanci.
Primátor Peter Antal priblížil, že mesto chce bytovku odkúpiť vďaka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prípadnej dotácie z ministerstva dopravy. Do času, kým nebude mať mesto schválený úver alebo dotáciu, si objekt mesto zoberie do prenájmu, aby mohli byty ľuďom prideľovať. Takýmto spôsobom mesto podľa Antala postupovalo aj v prípade dvoch bytových domov, ktoré sa v tejto lokalite už nachádzajú.
Byty budú podľa jeho slov prideľované rovnakým spôsobom ako doteraz, čiže losovaním. „Niekedy v januári požiadame obyvateľov, aby podávali svoje žiadosti, tí ktorí budú mať záujem. V priebehu februára by sme ich chceli vyhodnotiť a uskutočniť aj losovanie,“ avizuje Antal.
Primátor dodal, že v budúcnosti by mali v meste pribudnúť ďalšie nájomné byty. „Aktuálne pracujeme na ďalších troch bytových domoch na sídlisku Pod Vŕšky. V priebehu budúceho roka chceme vybaviť stavebné povolenie a v roku 2027 stavať a požiadať zároveň o úver a dotáciu,“ priblížil s tým, že v tomto prípade bude obstarávateľom týchto bytov samotné mesto.
