V Žiari nad Hronom pribudnú dve nové odberové miesta

Žiar nad Hronom 11. februára (TASR) – V Žiari nad Hronom sa rozširujú možnosti na bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Súkromné spoločnosti v mestských priestoroch otvoria dve odberové miesta, kde budú zdravotníci odoberať vzorky šesť dní v týždni vrátane víkendov. Pre TASR to potvrdil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Nové odberové miesta v Žiari nad Hronom vzniknú v priestoroch mestského kultúrneho centra (MsKC) a v starom kultúrnom dome na Námestí Matice slovenskej. Ako pre TASR priblížil koordinátor odberových miest Denis Kmeť, obe odberové miesta budú otvorené od 8.00 do 17.00 h mimo obednej prestávky od 12.00 do 13.00 h.



Odberové miesto v MsKC je k dispozícii od štvrtka, testovať sa v ňom bude každý deň s výnimkou utorka. V starom kultúrnom dome by odberové miesto mali otvoriť v piatok (12. 2.), z prevádzkových dôvodov nebude k dispozícii v pondelky. Obe odberové miesta budú využívať aj rezervačný systém. „Spustiť by sme ho chceli čo najskôr. Vieme potom vydávať certifikáty aj SMS správou, čo výrazne uľahčuje celý proces,“ vysvetlil Kmeť.



V Žiari nad Hronom tak bude k dispozícii celkom päť odberových miest na antigénové testovanie. Dlhodobo sa odbery vykonávajú v priestoroch radničnej reštaurácie, v areáli žiarskej nemocnice a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.